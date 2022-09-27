Son dakika gündem: Kaynarca'da kamyonun kopardığı elektrik telleri ağaçta yangın çıkardı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonun elektrik tellerini koparması sonucu ağaçta çıkan yangın söndürüldü. Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kamyonun elektrik tellerini koparması sonucu ağaçta çıkan yangın söndürüldü. Şehit Fahrettin Azak Caddesi'nde gece saatlerinde damperi açık şekilde seyrettiği öne sürülen kamyon elektrik tellerini kopardı. Tellerin kopmasıyla çevre konutlar elektriksiz kaldı, yol kenarındaki bir ağaçta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, ekiplerin çalışması sonucu bölgeye yeniden elektrik verildi. Polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Serhat Yağız Sakarya Güncel Haberler Son Dakika

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