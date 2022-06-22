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Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Demirören Haber Ajansı - Ahmet Acar - Güncel
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Son dakika gündem: Kaş'ta iki noktada çıkan yangınlar söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, iki ayrı noktada çıkan sazlık ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, iki ayrı noktada çıkan sazlık ve orman yangınları, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaş'ın Çeşme Mahallesi'nde, dün saat 16.30 sıralarında, kızılçam ormanında yangın çıktı. Bölgeden geçen elektrik direğinin devrilmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz, 1 Su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ile 12 dakika içinde müdahale edildi. Ekipler, havanın rüzgarsız oluşu dolasıyla yangını saat 18.00 sıralarında kontrol altına alarak söndürdü ardından alanda soğutma çalışması yapıldı. Yangında 1 dekar kızılçam ormanı zarar gördü.

SAZLIK YANGINI

Ova Mahallesi'nde Eşen Çayı'nın Akdeniz'e döküldüğü Çayağzı mevkisinin Kaş bölümündeki sazlıklarda da dün saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Sazlık ve kumulların bulunduğu bölgedeki otların da tutuşması ile yangın etrafa yayıldı. Yangına Kaş Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz, 2 su tankeri, Büyükşehir Belediyesi Kaş Birimi'ne ait 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Bölgenin kumlarla kaplı olması nedeniyle arazözler ve itfaiye araçları, yangın alanına giremedi. Yangına ancak uzaktan hortum çekilerek müdahale edilebildi. Ekipler, yangının etrafını çevirip, yayılmasının önüne geçmeye çalıştı. Etrafı çevrilen yangın, bölgeye sıçramadan söndü.

Bölgede yaşayan bazı kişiler, sazlıkların kasıtlı olarak yakıldığını öne sürerken, bu alanların birçok kuş ve sürüngenin doğal yaşam alanı olduğunu kaydetti. Bazı kişilerin, bu alanları sürerek tarla haline getirmeye çalıştığını iddia eden bölge halkı, kumullar ve doğal yaşamın zarar gördüğünü söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Ahmet Acar - Güncel

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