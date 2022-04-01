Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

AA - Hacer Başer - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika gündem: İsrail güçleri Batı Şeria'da 12 Filistinliyi gözaltına aldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir Hamas yöneticisinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında bir Hamas yöneticisinin de bulunduğu 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, gözaltılar, Beytullahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde gerçekleşti.

Esir Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hamas yöneticisi ve eski milletvekili Ahmed Atun'un da gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

AA / Hacer Başer - Güncel

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title