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Son dakika gündem: İsrail askerlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü 3 Filistinli için cenaze töreni

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Son dakika haber: Cenaze törenine katılan kalabalıktan detay Cenazelerin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden...

Cenaze törenine katılan kalabalıktan detay

Cenazelerin sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınması

Filistinli gruplara bağlı silahlı kişilerin havaya ateş etmesi NABLUS - İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskın sırasında hayatını kaybeden İbrahim en-Nablusi, İslam Sabbuh ve Hüseyin Cemal Taha için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Filistinli gruplara bağlı silahlı kişiler de katıldı.

AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel

Batı Şeria İsrail Güncel Haberler Son Dakika

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