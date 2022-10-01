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Son dakika gündem: Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

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Son dakika gündem: Isparta'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilendi

Son dakika gündem haberi: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ömer Kalaycı'ya ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yardım eden Kayalcı'nın komşusu Hasan Candan, dumandan etkilendi.

Candan olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine götürüldü.

İş makinesiyle de müdahale edilen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Fatih Demirtaş - Güncel

Şarkikaraağaç Isparta Güncel Haberler Son Dakika

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