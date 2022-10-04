Son dakika gündem: Fas'ta DAEŞ'e bağlı bir terör hücresi çökertildi

Gelen son dakika haberine göre Fas, İspanya ile koordineli olarak yapılan operasyonla DAEŞ'e bağlı bir terör hücresinin çökerttiğini bildirdi.

Fas, İspanya ile koordineli olarak yapılan operasyonla DAEŞ'e bağlı bir terör hücresinin çökerttiğini bildirdi.

Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol güvenlik birimleriyle koordineli yapılan bir terör operasyonuyla krallığın kuzeyinde bulunan Nador kentinde terör örgütü DAEŞ'e ait bir hücrenin çökerildiği kaydedildi.

Operasyon neticesinde 2 teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Örgüte ait dijital ekipmanlar, cep telefonları, sim kartları ve bilgisayarlara" el konulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İspanya güvenlik birimlerinin ise örgütün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentindeki bağlantılarına yönelik operasyon yaptığı belirtildi.

Fas'ın "güvenlik çıkarları" dahilinde İspanyol makamlarıyla iş birliği, terörizm ve radikalleşme ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulanan operasyon, iki ülke güvenlik ve emniyetine yönelik risk ve tehditleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ortak bir çaba olarak nitelendirildi.