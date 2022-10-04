Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Fas'ta DAEŞ'e bağlı bir terör hücresi çökertildi

Güncel Haberler

Son dakika gündem: Fas'ta DAEŞ'e bağlı bir terör hücresi çökertildi

Gelen son dakika haberine göre Fas, İspanya ile koordineli olarak yapılan operasyonla DAEŞ'e bağlı bir terör hücresinin çökerttiğini bildirdi.

Fas, İspanya ile koordineli olarak yapılan operasyonla DAEŞ'e bağlı bir terör hücresinin çökerttiğini bildirdi.

Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol güvenlik birimleriyle koordineli yapılan bir terör operasyonuyla krallığın kuzeyinde bulunan Nador kentinde terör örgütü DAEŞ'e ait bir hücrenin çökerildiği kaydedildi.

Operasyon neticesinde 2 teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Örgüte ait dijital ekipmanlar, cep telefonları, sim kartları ve bilgisayarlara" el konulduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İspanya güvenlik birimlerinin ise örgütün İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Melilla kentindeki bağlantılarına yönelik operasyon yaptığı belirtildi.

Fas'ın "güvenlik çıkarları" dahilinde İspanyol makamlarıyla iş birliği, terörizm ve radikalleşme ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği vurgulanan operasyon, iki ülke güvenlik ve emniyetine yönelik risk ve tehditleri etkisiz hale getirmeyi amaçlayan ortak bir çaba olarak nitelendirildi.

Kaynak: AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

İspanya Fas Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title