Son dakika gündem: Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

ESKİŞEHİR'de sağanak sonrası 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, sağanak etkili oldu. 15 dakika süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte de aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, duraklara ve bina altlarına sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, kentte yağışlar bugün ve yarın da aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.