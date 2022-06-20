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Son dakika gündem: Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Hakan Türktan - Güncel
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Son dakika gündem: Eskişehir'de çatısına yıldırım düşen binada yangın çıktı

Son dakika gündem haberi: ESKİŞEHİR'de sağanak sonrası 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü.

ESKİŞEHİR'de sağanak sonrası 4 katlı binanın çatısına yıldırım düştü. Çatıda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hava sıcaklığının 23 derece olduğu kentte, sağanak etkili oldu. 15 dakika süren kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafikte de aksamalar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, duraklara ve bina altlarına sığındı.

Sağanak sonrası ?Tepebaşı ilçesine bağlı Eskibağlar Mahallesi Aşçı Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın çatısına da yıldırım düştü. Yıldırım nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bir yandan bina tahliye edilirken, itfaiye ekipleri de alevleri söndürdü. Çatıda ayrıca hasar oluştu.

'O KADAR BÜYÜK BİR SES DUYMAMIŞTIM'

Bina sakini Kerim Aydın, büyük bir ses duyduklarını belirterek, "Arkadaşım ile oturuyorduk. Bizim ev normalde çok ışık almaz. Bir ses duyduk. O kadar büyük bir ses duymamıştım. Bir anda evin içi bile aydınlandı. Sonra hemen elektrikler kesildi. Ne olduğunu anlamadık. Balkondan baktığımda yan binadan duman çıkıyordu. Yağış çok büyüktü, yağmur taneleri büyük, büyüktü. Leblebi kadardı hatta" dedi.

METEOROLOJİDEN YENİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji verilerine göre, kentte yağışlar bugün ve yarın da aralıklarla sürecek. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Kuvvetli yağışlar beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Güncel

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