Son dakika gündem: BÜYÜKÇEKMECE'DE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI SONRASI SİLAHLI SALDIRI

Gelen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'de, Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerini taciz ettiğini öne sürdükleri Zübeyir V.'yi darbetti ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Çakmaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü iddiaya göre, Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti. Aile fertlerinden Ferdi Işık, darbettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V. eşyalarını almak üzere kendi evine gitti. Evde Yücel Işık'ı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi Işık ve Mücahit Tekel'e pompalı tüfek ile ateş etti. Saldırıda Ferdi Işık ve Mücahit Tekel yaralandı.

Görüntü dökümü:

-Yücel Işık röp