Son dakika gündem: Bakan Soylu: "Afet zamanında kamunun bütün araçları AFAD'ındır"
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Son dakika habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Valiliği'nde düzenlenen Bartın İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın Valiliği'nde düzenlenen Bartın İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. İçişleri Bakanı Soylu, toplantının basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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AA / Gökhan Yılmaz - Güncel