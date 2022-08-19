Son dakika haberi... Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu Son dakika gündem haberi: Ankara'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu. Ankara'da yol kenarında bir kişinin cesedi bulundu. Mustafa Kemal Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda sabah saatlerinde yol kenarında bir ceset olduğu ihbarını alan polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Yol kenarında üzerinde mavi kot pantolon ile siyah tişört bulunan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cansız bedenini bulan polis, cesedin üzerinde kimlik bulunmadığını belirledi. Daha sonra olay yeri inceleme birimlerinin de yaptığı çalışmalarda cesedin bulunduğu yer ve yakınlarında bir otomobile ait parçalar bulundu. Bir otomobilin söz konusu kişiye çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, bölgedeki kameraları incelemeye aldı. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Sertaç Bulur Sakıp Sabancı Bulvarı Ankara Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... Ankara'da bir kişi yol kenarında ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.