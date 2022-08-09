Son dakika haberi: 17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜNÜN ENGELLİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU KAZA KAMERADA Son dakika haberi... Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Kazanın ardından otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderilen Yavuz Pancarcı'nın (43) cenazesi otopsinin tamamlanmasıyla ailesi tarafından teslim alındı. Pancarcı için ikindi namazı sonrası Sarmadut Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Yavuz Pancarcı'nın ağabeyleri Yaşar ve İbrahim Pancarcı ile yakınları katıldı.Pancarcı'nın cenazesi Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA) Demirören Haber Ajansı / Güncel Devlet Hastanesi Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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