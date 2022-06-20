Son dakika... Gece kulübünde silahlı kavgada yaralanan İranlı öldü Edinilen son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. ISPARTA'da bir gece kulübünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan İran uyruklu Babak Paseban, 5 gün sonra yaşamını yitirdi. Saldırgan ise yakalanıp, tutuklandı. Olay, Gül Petek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir gece kulübünde 13 Haziran akşamı meydana geldi. B.A. ile gece kulübü çalışanları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., aracında bulunan tüfeği alıp, döndü. Tüfekle kulüp çalışanlarına doğru ateş açan B.A. daha sonra kaçarak uzaklaştı. Saçmaların isabet ettiği gece kulübü çalışanlarından 6'sı yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye geldi. 2'si ağır 6 yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere götürüldü. Kaçan şüpheli B.A. olaydan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralılardan İran uyruklu Babak Paseban, tedavi gördüğü hastanede 18 Haziran gecesi yaşamını yitirdi. Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel İran Güncel Haberler Son Dakika

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