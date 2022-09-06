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Son dakika haber... GAZİANTEP - Kimya fabrikasında patlama

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Son dakika haberleri... Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ( Osb ) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Olayda yaralıların olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Gaziantep OSB Güncel Haberler Son Dakika

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