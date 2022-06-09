Son Dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle hapsi istendi - Haberler

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Son Dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle hapsi istendi

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Son Dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle hapsi istendi

Son dakika: Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istendi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "darbe iması" yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Başbuğ'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, Başbuğ'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

İlker Başbuğ Güncel Haberler

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