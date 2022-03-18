Son dakika haber | 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü (2)

Malatya İl Emniyet Müdür Ercan Dağdeviren'in kaleme aldığı şiiri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla lise öğrencisi seslendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Destanının 107. Yıldönümü münasebetiyle Malatya İl Emniyet Müdürlüğü hazırladığı klip ile Çanakkale'de eşine az rastlanan kahramanlık destanı yazan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını yad etti.

Klipte İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in kaleme aldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği "Çanakkale" şiiri lise öğrencisi Melike Gökduman tarafından seslendirildi.