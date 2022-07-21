Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı Bir son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. E.E. yönetimindeki 23 FR 918 plakalı otomobil, Beyyurdu köyü mevkisinde, Y.A. idaresindeki 23 LP 339 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Beyyurdu Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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