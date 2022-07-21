Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Son Dakika | Elazığ'daki kazada 8 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 23 FR 918 plakalı otomobil, Beyyurdu köyü mevkisinde, Y.A. idaresindeki 23 LP 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / İsmail Şen - Güncel

Beyyurdu Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title