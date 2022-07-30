Müstakil evde çıkan yangın hasara neden oldu Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Merkez Mahalle'de Hamdi A'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Düzce ve Kaynaşlı Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yangını söndürdü. Yangın nedeniyle evde büyük çapta hasar oluştu. Güncel AA / Murat Ataseven Kaynaşlı İtfaiye Düzce Güncel Haberler

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