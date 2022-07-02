Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! İstanbul'da dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Olay yerinden ilk kareler: