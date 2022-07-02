Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı - Haberler

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Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! İstanbul'da dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Kadıköy- Karaköy seferini yapan ŞH-DURUSU isimli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şehir hatları vapurunun aniden dümeni kitlenince Karaköy iskeleye çarptı.

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpma sonunca büyük panik yaşanırken, bu sırada çay ocağında bulunana çalışanın üzerine çay kazanı devrildi. Kaza nedeniyle 7 kişi yaralandı. Yaralılardan bazılarının çay ocağında bulunan kazanın devrilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Olay yerinden ilk kareler:

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

Son Dakika! Dümeni kilitlenen şehir hatları vapuru, Karaköy iskelesine çarptı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Şehir Hatları Vapurları Karaköy Güncel Haberler Son Dakika

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