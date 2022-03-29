Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü
Demirören Haber Ajansı - Ayhan Akkaya - Güncel
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Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.
BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dede'nin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dede'nin cenazesi, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Güncel