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Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Demirören Haber Ajansı - Ayhan Akkaya - Güncel
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Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.

BİGA, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dede'nin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dede'nin cenazesi, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ayhan Akkaya - Güncel

Kaza, Biga, Güncel, Haberler

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