Son Dakika | Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı Son dakika gündem haberine göre RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayalada dereye düşen inek kurtarıldı. RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayalada dereye düşen inek kurtarıldı. Islanan inek, yakılan ateşle ısıtıldı. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda Muhammet Kesimal'ın ineği, su içerken sırada dereye düştü. Suda 500 metre sürüklenen inek, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Muhammet Kesimal, yaylada yaktığı ateşle üşüyen ineğini ısıtmaya çalıştı. Demirören Haber Ajansı / Abdullah Uzun - Güncel Çamlıhemşin Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.