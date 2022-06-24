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Son Dakika | Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı

Demirören Haber Ajansı - Abdullah Uzun - Güncel
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Son Dakika | Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı

Son dakika gündem haberine göre RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayalada dereye düşen inek kurtarıldı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayalada dereye düşen inek kurtarıldı. Islanan inek, yakılan ateşle ısıtıldı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda Muhammet Kesimal'ın ineği, su içerken sırada dereye düştü. Suda 500 metre sürüklenen inek, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Muhammet Kesimal, yaylada yaktığı ateşle üşüyen ineğini ısıtmaya çalıştı.


Demirören Haber Ajansı / Abdullah Uzun - Güncel

Çamlıhemşin Güncel Haberler Son Dakika

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