Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda son durumu paylaştı: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, 17 Nisan gecesi Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik karadan ve havadan Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı. Başarılı bir şekilde sürdürülen operasyonla ilgili geçtiğimiz günlerde bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakında Kandil diye bir yer kalmayacak" ifadelerini kullandı.

"45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Bugün Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, operasyondaki son durumu paylaştı. Bir uzman çavuşun şehit olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, şehit sayısının 3'e yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda terör örgütü can çekişiyor. Pençe Kilit Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45'i buldu.

"ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ"

Maalesef şehitlerimizin sayısı 3'e yükseldi. Bir uzman çavuşumuz harekatta şehit oldu. Operasyonda komandolarımız çok büyük başarı elde ettiler. Temizlik harekatı bitene kadar bu iş devam edecek. Terör belası bitene kadar bu işi sürdüreceğiz. İnlere giriyorsunuz mağaralara giriyorsunuz. Taviz vermeden en az hasarla bu işi bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Biraz süre alacak ama neticesi milletimiz vatanımız için hayırlı olacak." ifadelerini kullandı.

"PUTİN VE ZELENSKİ İLE BİR GÖRÜŞME DAHA YAPACAĞIZ"

Gazetecilerin Putin-Zelenski görüşmesine ilişkin sorusuna ise Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Sonuç olumlu, ama tam istediğimiz gibi değil. Ümitsiz değiliz. Zelenski ve Putin ile bir görüşme daha yapacağız. Bu görüşme ile İstanbul'daki süreci liderler seviyesinde devam ettirmek istiyoruz."