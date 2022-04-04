Son Dakika: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkındaki sözleri nedeniyle 1 milyon liralık tazminat davası açtı
- Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'taki grup toplantısı konuşması ve sosyal medya hesabından kendisi hakkında yaptığı paylaşımla ilgili "Kişilik haklarını ihlal" gerekçesiyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert bir paylaşımda bulundu. Erdoğan'ın kendisi hakkındaki "O, vergi memuru. Ama ben ekonomistim. Aramızdaki fark bu" sözlerini içeren bir haberi alıntılayan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a cevap verdi.
Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sen ekonomist değil, olsan olsan 5'li çetenin tahsildarı olursun. Halkın parasına göz dikmiş bir tahsildar" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları ise Kılıçdaroğlu'nun paylaşımıyla ilgili harekete geçti. "Kişilik haklarının ihlali" gerekçesiyle CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında 1 milyon liralık tazminat davası açıldı.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı davanın gerekçeleri içerisinde CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart'ta grup toplantısında yaptığı konuşma da olduğu öğrenildi.
Sizce #CHP 'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022