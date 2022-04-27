Son Dakika: 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma' suçundan tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı, Twitter adresi üzerinden üzerlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında şikayette bulunmuştu.

TUTUKLANDI

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Haskoloğlu hakkında, kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek suçundan soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Haskoloğlu hakkında bu suçtan gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Haskoloğlu'nu Üsküdar'daki evinde gözaltına alınmış, aynı günün akşamı da tutuklanmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Nisan'da tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun avukatı, mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 40. Asliye Ceza Mahkemesi, Haskoloğlu'nun tahliyesine hükmetti.

AVUKATI DUYURDU

Kararı Twitter hesabından duyuran Haskoloğlu'nun avukatı, "Müvekkilimiz İbrahim Haskoloğlu an itibariyle itirazımız neticesinde tahliye edilmiştir. İbrahim artık serbest." açıklamasını yaptı.