18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA - Hüdayi Gümüş - Güncel
 - Güncelleme:
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmamhatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından "Çanakkale gölge" oyunu gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin yapıldığı program, kent genelinde 18 Mart temalı şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Erdem Akbulut, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin katılımcılara ekmek ve kuru üzüm ikram ettiği programdan sonra şehit yakınları ve gazilerin evleri ziyaret edildi.

Törene Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, Hakim İrem Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, şehit ve gazi aileleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü

AA / Hüdayi Gümüş - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title