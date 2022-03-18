Van'ın Çatak ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet konağı önünde Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşundu bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit Talha Musap Salçuk Anadolu İmamhatip Lisesi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından "Çanakkale gölge" oyunu gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin yapıldığı program, kent genelinde 18 Mart temalı şiir, resim, kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Erdem Akbulut, öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin katılımcılara ekmek ve kuru üzüm ikram ettiği programdan sonra şehit yakınları ve gazilerin evleri ziyaret edildi.

Törene Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Volkan Kuyucugil, Hakim İrem Öztürk, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntup, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancaklı, şehit ve gazi aileleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve öğretmen ile öğrenciler katıldı.