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Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Güncel Haberler

Son dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 14.95 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 10.38'de meydana gelen sarsıntı Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.

Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Çanakkale Ayvacık Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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