Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ
Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 14.95 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 10.38'de meydana gelen sarsıntı Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.