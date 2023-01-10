Son Dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika! Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Yapılan açıklamaya göre deprem yerin 14.95 km derinliğinde gerçekleşti. Saat 10.38'de meydana gelen sarsıntı Balıkesir, İzmir ve Çanakkale'de de hissedildi.