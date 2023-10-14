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Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Bolu'da saat 17.07'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 km altında gerçekleşti.