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Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika: Bolu'da saat 17.07'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 km altında gerçekleşti.

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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