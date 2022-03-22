Son Dakika! Bingöl Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ndeki patlamada ağır yaralanan 2 polisimiz şehit oldu

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 13.30 sıralarında Kaleönü Mahallesi'nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde eğitim bürosundan, eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevkiyatı sırasında bir patlama yaşandığı bilgisi yer aldı.

YARALI POLİSLER ŞEHİT OLDU

Patlamada ağır yaralanan ve hemen hastaneye kaldırılan 2 özel harekat polisi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde mühimmat sevki esnasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve sonrasında Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan özel harekat polislerinden Aydın Çine nüfusuna kayıtlı Necati Aygün ve Erzurum Aziziye nüfusuna kayıtlı Birol İli'nin şehit olduğu bildirildi. Açıklamanın devamında, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet Emniyet camiamıza aziz şehitlerimizin ailelerine ve tüm sevenlerine sabırlar dileriz" denildi.

VALİ EKİNCİ: BUGÜN BİZİM İÇİN ÜZÜCÜ BİR GÜN

Olayın hemen ardından Bingöl Devlet Hastanesine gelen Vali Kadir Ekinci, bugün kendileri için üzücü bir gün olduğunu söyledi. Vali Ekinci, "Ne yazık ki bugün bizim için üzücü bir gün. Bugün saat 13.30 sularında Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzde anti tank mühimmatının eğitiminin verilmesi üzerine, sevki esnasında ne yazık ki bir patlama meydana geldi. Bu patlamada 2 kardeşimiz hakkın rahmetine kavuştu, şehit oldu. Başımız sağ olsun, milletimizin başı sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Değerli ailelerine sabır diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" dedi