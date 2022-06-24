Son Dakika | Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı - Haberler

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Son Dakika | Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı

AA - Sinan Balcıkoca - Güncel
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Son Dakika | Balıkesir merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonunda 24 zanlı gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Balıkesir merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüt içinde faaliyette olduğu tespit edilen 28 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir'in yanı sıra Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da 31 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen şüpheliler arasında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu, zanlılardan bazılarının ise "ev abisi", "ev ablası", "bölge üniversite mesulü" ve polis akademisinden atılan öğrencilerden sorumlu "mahrem imam" olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

AA / Sinan Balcıkoca - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Balıkesir Güncel Haberler Son Dakika

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