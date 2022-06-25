Son dakika... Balıkesir'de arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu Gelen son dakika haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde arazide silahla vurulmuş biri kadın iki kişinin cesetleri bulundu. Sahilyenice Mahallesi'nde 5 numaralı rüzgar türbinleri bölgesindeki özel güvenlik görevlileri, silah sesi duydu. Çevrede araştırma yapan görevliler, bir aracın yanında hareketsiz iki kişinin silahla vurulmuş olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, iki kişinin öldüğünü belirledi. Kadın polis memuru K.A. (24) ve Jandarma Astsubay B.U'ya (28) ait olduğu belirlenen cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA / Tarık Köse - Güncel Balıkesir Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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