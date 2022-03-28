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Son dakika: Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haber: HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Sunat Atun ile görüştü.

Bakan Nebati, KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve beraberindeki heyeti bakanlıkta kabul etti. Kabule ilişkin fotoğrafları Twitter hesabından paylaşan Nebati, "KKTC Maliye Bakanı Sunat Atun ve değerli heyeti ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini artırmak amacıyla verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.


Son dakika: Bakan Nebati, KKTC'li mevkidaşı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Sunat Atun, Kıbrıs, Güncel, Haberler

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