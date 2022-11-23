Son dakika! Bakan Koca 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu ağır

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce merkezli gerçekleşen ancak Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Koca, "Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır" ifadelerini kullandı.

Düzce'de meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem birçok kentte korkuya neden oldu. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok kentte etkisini gösterdi. Tedirgin olan vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

BAKAN KOCA: 22 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, 22 yaralının olduğunu ve bunlardan 1'inin durumunun yüksekten atlama nedeniyle ağır olduğunu söyledi.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"04.08'de Düzce Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde şu anki durum: Düzce'de 22 yaralımız var, 1'inin durumu yüksekten atlama sebebiyle ağır. Şehre gerekli ambulans ve UMKE timi görevlendirmeleri yapılmıştır. Yeni bilgileri paylaşacağız. Geçmiş olsun."