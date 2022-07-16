Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu

İhlas Haber Ajansı - Gökhan Murat Göktürk - Güncel
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu Gönüllüler, jandarma, itfaiye ve korucular yangını söndürmek için seferber oldu Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Bahçesaray'da örtü yangını: Görenler yangına müdahale için koştu

Gönüllüler, jandarma, itfaiye ve korucular yangını söndürmek için seferber oldu

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde çıkan örtü yangınının yerleşim ve ağaçlık bölgelere sıçramaması için ekipler seferber oldu.

Alınan bilgilere göre, İslam Mahallesi'ndeki bir tarlada bilinmeyen bir sebepten dolayı başladığı öne sürülen yangın, kısa sürede Kırmızı Köprü bölgesinde yayıldı. Kısa sürede büyüyerek büyük bir alana sıçrayan yangın; gönüllü vatandaşlar, jandarma, güvenlik korucuları ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin desteğiyle söndürülmeye çalışılıyor. Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin de sevk edildiği bölgede alevlerin ağaçlık bölgeye sıçramaması için mücadele devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Murat Göktürk - Güncel

Jandarma İtfaiye Van Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title