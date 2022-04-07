Son dakika! Bahçeli: "Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz" - Haberler

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Son dakika! Bahçeli: "Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.

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Son dakika! Bahçeli: Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz

Son dakika! Bahçeli: Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz

Son dakika! Bahçeli: Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz

AA / Bayram Akkaya - Güncel

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