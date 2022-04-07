Son dakika! Bahçeli: "Suçsuz ve günahsız insanların ölümüne hiçbir vicdan sessiz kalamaz"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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Son dakika haberlerine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Toplantısı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM Grup Toplantısı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
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