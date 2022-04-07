Son dakika... Arkadaşını vuran uzman çavuş: Silah boş sanıyordum

IRAK'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, silah arkadaşı piyade uzman çavuş Emrah Erkan'ı (26) tabancayla vurup şehit eden piyade uzman çavuş Ertuğrul Yıldızbaş'ın yargılanmasına başlandı. Yıldızbaş, "Arkadaşım Emrah, silahın namlusundan tutarak alnına dayadı. Gülerek 'vur' dedi. Ben de o anda silah boş sanıyordum, tetiğe basınca silah birden ateş aldı. En yakın arkadaşımdı, pişmanım" dedi.

Irak'ın kuzeyinde üs bölgesinde 5 Kasım 2021 tarihinde, uzman çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. İddiaya göre Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tetik düşürdü. Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu.

Ardından olay sırasında bölgedeki askerler tanık olarak dinlendi. Şırnak'tan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlanan Savaş G., maktulle sanığın arkadaş olduklarını ve aralarında hiçbir husumet bulunmadığını belirterek, "Ertuğrul beylik tabancasını aldı, yere doğru tetik düşürdü. Sonra Emrah'a doğru tutarak tetik düşürdü. Silahla şaka olmaz diye uyardık. Daha sonra şarjörü taktı, mekanizmayı kurdu ve tetiği çekti. Silah bir anda patladı ne olduğunu anlamadık. Ben olayı net gördüm ve hala gözümün önünden gitmiyor. Ertuğrul sonra termal içliği aldı ve Emrah'ın kanayan yerine bastırdı. Şoka girmişti ve ağlıyordu" dedi. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.