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Son dakika haberleri | Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

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Son dakika haberleri | Otomobil ile cip çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Özkan Çağlayan (42) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde ciple otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Özkan Çağlayan (42) yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana geldi. Özkan Çağlayan'ın kullandığı 07 ABS 297 plakalı otomobil ile Osman Yılmaz'ın kullandığı 07 KAY 02 plakalı cip çarpıştı. Kontrolden çıkan cip yol kenarındaki cam seraya, otomobil ise beton aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.Kazada otomobil sürücüsü Özkan Çağlayan, cip sürücüsü Osman Yılmaz ile yanında bulunan Özgür Yürekli, Nejla Yürekli, Buse Yılmaz, Derya Yılmaz ve Rahime Yılmaz yaralandı. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı. Hastaneye götürülen yaralılardan Özkan Çağlayan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Antalya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Güncel

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