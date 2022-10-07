Son Dakika! Amirallerin Montrö bildirisi davasında savcı 12 sanık için mahkumiyet kararı talep etti

Son dakika! Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında; 91 sanığın beraatını isteyen savcılık, 12 sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Savcının cezalandırmalarını talep ettiği amiraller arasında Atilla Kıyat, Ergün Mengi ve Türker Ertürk de bulunuyor. Dava, 12 Aralık'a ertelendi.

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında; 91 sanığın beraatını isteyen savcılık, 12 sanığın cezalandırılması yönünde mütalaa verdi. Dava, 12 Aralık'a ertelendi.

DURUŞMA BUGÜN ANKARA 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YAPILDI

Montrö Sözleşmesi ile ilgili yaptıkları açıklama nedeniyle 'anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmakla' suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı davanın duruşması bugün Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

İŞTE SAVCININ CEZALANDIRILMASINI İSTEDİĞİ İSİMLER

Duruşmada, savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık mütalaasında, 91 sanığın beraatı talep edilirken; 12 sanığın Türk Ceza Kanunu'nun "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak" suçunun düzenlendiği 316. maddesinin 1. Fıkrasına göre cezalandırılması istendi.

Savcılığın cezalandırılmasını istediği isimler şöyle: "Ramazan Cem Gürdeniz, Atilla Kezek, Ergun Mengi, Türker Ertürk, Namık Kemal Çalışkan, Alper Çetin Tezeren, Atilla Kıyat, Arif Vehbi Alpman, Işık Biren, İlker Güven, Osman Metin Açımuz, Mustafa Özbey." Dava, 12 Aralık 2022 tarihine ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un "Bir Cumhurbaşkanı Montrö'yü feshedebilir mi?" sorusuna "Teknik olarak evet" diye yanıt vermesi ve eski Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın sarık ve cüppe ile fotoğraflarının ortaya çıkması üzerine kamuoyunda başlayan tartışmalarla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, açıklamayla ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında, söz konusu açıklamayı hazırlayan ve yayımlanma sürecinde faaliyet gösteren 14 emekli amiralden Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal gözaltına alınmıştı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat ise emniyete ifadeye çağrılmıştı. Emekli askerler, ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında 6 emekli amiral ile bir emekli general 16 Nisan'da, 84 şüpheli ise 27 Mayıs'ta ifadeye çağrılmış ve onlar da adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli asker hakkında iddianame düzenlemişti. Savcılık, emekli amirallerin TCK'nın 316/1'inci maddesi kapsamındaki 'devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.