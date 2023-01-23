Son Dakika: Ehliyet ceza puanları siliniyor! 2,5 milyon sürücü faydalanacak

Son dakika: Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürücüler için güzel bir haber verdi. Alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük dışındaki ihlallerden kaynaklanan ehliyet ceza puanlarının silineceğini belirten Erdoğan, "2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısında alınan kararları açıkladı. Erdoğan, sürücülerin merakla beklediği ehliyet affıyla ilgili müjdeyi duyurdu.

"BİR MÜJDEYİ PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

"Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek söze başlayan Erdoğan, "Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi." ifadelerini kullandı.

10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK

2,5 milyon sürücünün ceza puanının silineceğini duyuran Erdoğan "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. 2,5 milyon sürücümüzün ceza puanının silinmesi ve 10 bine yakın ehliyetin iade edilecek sürecin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.