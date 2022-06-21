Son Dakika: Pınar Gültekin'in katiline verilen indirimden Bakan Yanık'ta rahatsız: Kabul edilemez, istinafa götüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimiyle ilgili kararı bakanlık olarak istinafa taşıyacaklarını duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada kararın kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Yanık, "Bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır." dedi.

Bakan Yanık konu hakkında şunları söyledi:

Muğla'da Pınar Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya "ağır tahrik" sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı bakanlık olarak istinafa götüreceğiz.

Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek, hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır.

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