Son Dakika! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, tedbirli olun - Haberler

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Son Dakika! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, tedbirli olun

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika! AFAD tarafından yapılan açıklamada 5 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olacak kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." denildi.

Türkiye'nin birçok ilinde görülen kuvvetli yağışlar, özellikle son bir haftadır başkent Ankara olmak üzere kentlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim olan Ankara'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetti.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün de öğleden sonra kentte beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyarı yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğleden sonra görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Ankara genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Son Dakika! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor, tedbirli olun

"OLUMSUZLUKLARA KARŞI TEDBİRLİ OLUN"

Afad ise uyarının kapsamını genişleterek 5 ilimiz için duyuru yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir ve Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika! AFAD bugün öğle saatlerinden sonra Ankara, Bolu, Eskişehir, Bilecik ve Bursa'da etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Güncel

Sağanak Yağmur Ankara AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Demir Acer :

dere yataklarina binalar dikmeyin, sehir altyapilarina dikkat edin, depreme dayaniksiz deniz kumundan onlarca kat bina dikmeyin ki, iklim degisikligi diye bir sey var bu seller ve yagislar ilk ve son olmayacak daha siddetlileri olacak.

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