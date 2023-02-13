Son Dakika! 177. saatte bir baba ve oğlu ile 4 yaşındaki Miray enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika! Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları 8. günde de devam ediyor. Ekipler, Adıyaman'da 177. saatte bir baba ve oğlu enkazdan sağ çıkardı. Kısa bir süre sonra 4 yaşındaki Miray adındaki kız çocuğu da enkazdan kurtarıldı.

Geçtiğimiz pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler, 10 ilimizde büyük yıkıma neden oldu.

177 SAAT SONRA KURTARILDILAR

Arama kurtarmaları depremin 8. gününde devam ederken Adıyaman'dan güzel bir haber geldi. Ekipler, 177. saatte bir baba ve oğlu sağ olarak enkazdan çıkardı. Kurtarma ekipleri o anlarda büyük sevinç yaşarken baba ve oğlu ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

BİR KIZ ÇOCUĞU DAHA ÇIKARILDI

Baba ve oğlunun ardından yine Adıyaman'da bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı. Kurtarılan kişinin 4 yaşındaki Miray adındaki bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.