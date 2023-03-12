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Son dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

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Son dakika! AFAD'dan alınan bilgiye Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 15.31'te merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Son dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

DEPREM ÇEVRE İLÇELERDEN DE HİSSEDİLDİ

Yerin 7.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADANA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine, deprem nedeniyle kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Saimbeyli Deprem Adana Güncel Haberler Son Dakika

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