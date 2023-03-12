Son dakika! Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika! AFAD'dan alınan bilgiye Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedilirken, depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.