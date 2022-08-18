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Son Dakika: Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı

Son dakika: Adana Demirspor, 33 yaşındaki Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Mavi Şimşekler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı

13 GOL ATTI

Geçen sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkan Dzyuba, 13 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.

Haberler.com / Ali Gülhan - Güncel

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