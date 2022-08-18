Son Dakika: Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı
Son dakika: Adana Demirspor, 33 yaşındaki Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Zenit forması giyen Artem Dzyuba'yı renklerine bağladı.
1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
Mavi Şimşekler'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba!" ifadelerine yer verildi.
13 GOL ATTI
Geçen sezon Zenit formasıyla 39 maça çıkan Dzyuba, 13 gol ve 10 asistlik performans gösterdi.