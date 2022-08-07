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Son Dakika | Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son Dakika | Adana'da bir kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Özgür B'nin kullandığı 01 AJH 722 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Ali İhsan Yalçıner'e (70) çarptı.

Kazada Yalçıner ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yalçıner, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Özgür B. gözaltına alındı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Ali İhsan Su Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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