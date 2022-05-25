Son Dakika: Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid tedbirleri kapsamında izin süreleri 31 Temmuz 2023'e uzatıldı - Haberler

TBMM Genel Kurulunda, Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam ediyor.

İZİN SÜRELERİN UZALTILMASI İLİŞKİN MADDE İHDAS EDİLDİ

Görüşmelerde, siyasi parti gruplarının ortak imzası ile sunulan önerge ile teklife, açık cezaevlerindeki hükümlülerin 31 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin uzatılmasına ilişkin madde ihdas edildi.

İZİNLER 31 TEMMUZ 2023'E KADAR UZATILDI

Kabul edilen maddeye göre, Kovid-19 salgınının Türkiye'de görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayılacak.

SALGIN DEVAM EDERSE 19 KEZ UZATILABİLECEK

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.

KABİNE SONRASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mayıs'ta sona eren açık cezaevlerindeki hükümlülerin COVID-19 izinlerini, 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.