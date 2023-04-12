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Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyonu yüzde 5'e geriledi! Dolar düştü, gram altın rekor kırdı

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Son dakika: ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.260 TL ile rekor kırarken dolar ise düştü.

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.

YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5'E İNDİ

Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi. Bu Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ

Verinin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gram altın 1.260 lirayı görerek rekor kırdı. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. Enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Dolar düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.

Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Güncel Haberler Son Dakika

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Yorumlar (4)

Ic Minnak:

Aylık yüzde 0,1 enflasyon olan ABD ve AB açlıktan kırılıyor, raflar boş. En büyük ekonomist benim.

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Emrah Tosunoğlu:

Adamlar yüzde 5,e enflasyon diyorlar herhalde bizdeki enflasyonu duyup görseler kalp krizinden giderler

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ERKAN :

nerde düştü biz niye göremedik?

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