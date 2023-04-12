Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyonu yüzde 5'e geriledi! Dolar düştü, gram altın rekor kırdı
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Son dakika: ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.260 TL ile rekor kırarken dolar ise düştü.
ABD'de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.
YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5'E İNDİ
Çekirdek TÜFE yüzde 0,4'le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2'ye gerilemesi yönündeydi. Bu Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviye. ABD'de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.
DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ
Verinin ardından altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gram altın 1.260 lirayı görerek rekor kırdı. Ons altında günlük yükseliş yüzde 1'e ulaşarak 2 bin 26 doları aştı. Enflasyon verisi sonrasında dolar endeksi yüzde 0.5 geriledi. Dolar düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.