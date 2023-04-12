Son Dakika: ABD'de mart ayı enflasyonu yüzde 5'e geriledi! Dolar düştü, gram altın rekor kırdı

Son dakika: ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 oldu. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.260 TL ile rekor kırarken dolar ise düştü.