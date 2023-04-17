Son anket depremin yıktığı Malatya'da yapıldı! AK Parti ve Erdoğan yarışı açık ara önde bitirdi

Alf Araştırma, 6-8 Nisan tarihleri arasında depremin yıktığı Malatya'da yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette, AK Parti ve Erdoğan yarışı açık ara önde bitirdi. AK Parti en yakın rakibi CHP'ye yüzde 16.1, Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'na yüzde 12.2 fark attı.

Türkiye seçime doğru giderken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Alf Araştırma son anketini 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da gerçekleştirdi.

AK PARTİ VE ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

6-8 Nisan tarihleri arasında 1300 kişi ile yüz yüze yapılan ankette hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri soruldu. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan yarışı açık ara önde tamamladı.

AK PARTİ'NİN OYU YÜZDE 41.3

Anketin "Bu pazar genel seçim olsa kime oy verirsiniz?" diye sorulan bölümünde AK Parti yüzde 41.3 oy alırken, CHP yüzde 25.2, MHP yüzde 10.8, İYİ Parti yüzde 9.5, HDP yüzde 8.4 oy oranına sahip oldu.

ERDOĞAN 12 PUAN ÖNDE

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik yapılan ankette ise Recep Tayyip Erdoğan yüzde 53.9, Kılıçdaroğlu yüzde 41.7, Muharrem İnce yüzde 2.8, Sinan Oğan yüzde 1.6 oy aldı.