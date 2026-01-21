Haberler

Sömestirde Ayasofya ve Efes Deneyim müzelerinde öğrencilere indirim

Efes Deneyim Müzesi ve Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, sömestir tatili boyunca 6-18 yaşındaki öğrencilere %50 indirim sunuyor. Öğrenciler, bu fırsatla tarihi ve kültürel zenginlikleri deneyimleyebilir.

Efes Deneyim Müzesi ile Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, sömestir tatilinde öğrencileri özel indirimle konuk ediyor.

DEM Müzecilikten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında 1 Şubat'a kadar 6-18 yaşındaki öğrenciler yüzde 50 indirimle bilet edinebilecek.

Sultanahmet Meydanı'ndaki tarihi Defter-i Hakani Nezareti binasında yer alan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, ziyaretçilerini Ayasofya'nın 1700 yıllık geçmişinde büyüleyici bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor.

Ayasofya'nın Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarihi, teknoloji destekli görsel ve işitsel uygulamalarla anlatılıyor.

Konstantin, Theodosius, Jüstinyen, Fatih Sultan Mehmet ve Mimar Sinan'ın Ayasofya üzerindeki izleri ise yapının mimarisi, kubbesi ve geçirdiği değişimler üzerinden aktarılıyor. 300'e yakın eser arasında mabedin mühürlü tuğlaları, Fatih Sultan Mehmet tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vakfedilen Kur'an-ı Kerim, Fossatti Kardeşler tarafından yapılan ve kubbedeki dört Seraphim Meleği'nin yüzünü kaplayan bronz madalyonlardan biri, Aziz Tadeos'un kol biçimli rölikeri ve Ayasofya Camii Minber Sancağı gibi eserler yer alıyor.

Efes Deneyim Müzesinde ise Efes Antik Kenti'nin arkeolojik kalıntıları arasında, antik tiyatronun tam karşısında konumlanan müze, 360 derece mapping ve projeksiyon sistemleri, hologramlar, üç boyutlu akustik ses tasarımları, zemin titreşimleri ile tematik koku ve sis efektleri ile ziyaretçilerine antik çağın gündelik yaşamını tüm duyularıyla deneyimleme imkanı sunuyor.

Müzenin miti ve gerçekliği iç içe sunan görsel anlatımları, ziyaretçileri adeta Efes'in antik çağdaki caddelerine, festivallerine, tapınaklarına, evlerine, çarşı ve pazarlarına götürüyor.

