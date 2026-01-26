Konya Ovası'nda kayak keyfi

KONYA Ovası'nda bulunan Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor. Hafta sonu tatilini de değerlendirenlerin akın ettiği kayak merkezinde, renkli görüntüler ortaya çıktı. Bölgeye gelenlerden bazıları kızaklarla, bazıları da poşet ya da tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı.

Kent merkezine yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Derbent ilçesinde 2 bin 385 rakımlı Aladağ'daki kayak merkezi, kar yağışı sonrası doğa sporu tutkunlarının ilgi odağı oldu. Hafta sonu ve sömestir tatili nedeniyle yoğunluk yaşanan Aladağ Kayak Merkezi'nde, şu an amatör düzeyde kayak yapılabiliyor. Bölgeye gelenlerden bazıları kızaklarla, bazıları da poşet ya da tepsilerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ortaya renkli görüntüler çıkarken; kayak merkezi projesi dahilindeki 30 kilometrelik pist tamamlandığında Aladağ'ın, doğa sporlarının merkezi noktalardan birisi olması hedefleniyor.

'KAYAK KEYFİ YAŞIYORUZ'

Kayak yapanlardan Mustafa Dişli, "İlk defa geliyoruz. Sömestir tatilinde çocuklarla beraber gelip, değerlendirelim dedik. Biz de çocuk olduk ve biz de kayıyoruz ve kayak keyfi yaşıyoruz" dedi. Kayak yapmaya ailecek geldiklerini belirten Selim Karamanlı ise Ailecek geldik. Burası çok güzel ve güzel bir merkez yapmışlar. Kızakla kayıyoruz" diye konuştu. Sini üzerine oturup, kayan İsa Yakarel, "Kalabalıktan kayacak yer kalmadı. Kızaklarımız da kalmadı. Araba da sini vardı. Biz de sininin üzerine oturup, kayıyoruz. Sini, kızaklardan hızlı kayıyor" dedi.

'TELEFERİĞİMİZ OLSA YORULMAYIZ'

Çocuklarıyla birlikte vakit geçirmeye geldiklerini ifade eden Tuna Gündüz de şunları söyledi: "Çocuklarla vakit geçirmeye geldik. Bu kayak merkezinden memnunuz; ama bazı eksikliklerimiz var. Şimdi burada teleferiğimiz olsa yukarı çıkarken yorulmayız. Özellikle çocuklar çok yorulduğu için fazla kayak yapamıyor. Araçlar için park alanı yetersiz. Acil bir durum olsa sıkıntı olacak. Biraz önce de bunun örneği yaşandı. O yüzden bu eksiklere çözüm bulunması gerekir" diye konuştu.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA DHA