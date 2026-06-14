Haberler

Somaliland Bölgesi Başkanı, İsrail'de Cumhurbaşkanı Herzog ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, ilk kez İsrail’e giderek Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüştü. İsrail, Somaliland’ı tanıyan tek ülke konumunda.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyarette İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geldi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Abdullahi ile Herzog Batı Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutunda görüştü.

Abdullahi'nin gün içinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de bir araya gelmesi ve Batı Kudüs'teki Yad Vashem Holokost Anıtı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Abdullahi'nin ziyaretine ilişkin "Bu tarihi ziyaret, iki ulus arasındaki yeni ortaklığın taşıdığı büyük potansiyeli simgeliyor." ifadesini kullandı.

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi ise "dostum" ifadesiyle hitap ettiği İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un sıcak karşılamasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abdullahi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaretin Somaliland Bölgesi ile İsrail arasındaki ilişkilerde "tarihi bir dönüm noktası" olduğunu ileri sürdü.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran, ABD ile varılan mutabakat zaptında nükleer silah üretmemeyi kabul etti

Tarihi anlaşma sızdı! İran'dan ülkeyi ayağa kaldıran geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca 'Çalsaydınız açardım' dedi

Özel harekat evi ablukaya aldı, yakalanınca verdiği tepki olay oldu
Saldırgan köpek kadının kolunu kopardı

Aniden saldırdı, kimse ayıramadı! Kadının kolunu kopardı
Nihat Kahveci çileden çıktı: Ne oluyor dedim, büyük hayal kırıklığı

Nihat Kahveci çileden çıktı

Arhavi'de gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı

Gölette boğulan 2 din görevlisinin son görüntüleri ortaya çıktı
Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor

Atılan manşetler olay! Bütün dünya A Milli Takım'ı konuşuyor
Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?

Dünya Kupası'nda yeni hesap: Milli Takım gruptan nasıl çıkar?
NATO Zirvesi öncesi İstanbul'da kritik uyarı: Trump Türkiye'den Körfez'de mayın temizliği isteyebilir

NATO Zirvesi öncesi kritik uyarı: Trump Türkiye'den bunu isteyebilir