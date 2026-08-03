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Somali Türk Görev Kuvveti'nden Mamaa Caasho Yetimhanesi'ne Yardım

Somali Türk Görev Kuvveti'nden Mamaa Caasho Yetimhanesi'ne Yardım
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Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında Mamaa Caasho Yetimhanesi'ni ziyaret ederek çocuklara ve personele gıda ile giyecek yardımında bulundu. Ayrıca çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için etkinlikler düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkına insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürüyor.

(ANKARA) - Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ve giyecek yardımı ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı tarafından Sivil Asker İş Birliği faaliyetleri kapsamında, Mamaa Caasho Yetimhanesi ziyaret edilerek çocuklara ve yetimhane personeline gıda ile giyecek yardımı ulaştırıldı. Faaliyet kapsamında çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve yüzlerini güldürmek amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Türkiye, dost ve kardeş Somali halkının yanında olmaya, insani yardım ve sosyal destek faaliyetleriyle dayanışmasını sürdürmeye devam ediyor."

Kaynak: ANKA
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